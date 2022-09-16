Ульяновск, 16 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области губернатор Алексей Русских встретился с вновь назначенным председателем Арбитражного суда области Андреем Топоровым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

16 сентября судья Верховного суда России Олег Шилохвост представил губернатору нового председателя Арбитражного суда по Ульяновской области Андрея Топорова. Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и судебного ведомства.

Губернатор Алексей Русских констатировал, что Арбитражный суд является «важным звеном региональной судебной системы», внося значительный вклад »в обеспечение легитимности и прозрачности» работы бизнес-сообщества, а также «стабильности и предсказуемости качества бизнеса-климата». Глава региона выразил уверенность, что ведомство продолжит «славные традиции, начатые предшественниками в далёком 1992 году».

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