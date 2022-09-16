Назначен новый председатель Арбитражного суда Ульяновской области
Ульяновск, 16 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области губернатор Алексей Русских встретился с вновь назначенным председателем Арбитражного суда области Андреем Топоровым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
16 сентября судья Верховного суда России Олег Шилохвост представил губернатору нового председателя Арбитражного суда по Ульяновской области Андрея Топорова. Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и судебного ведомства.
Губернатор Алексей Русских констатировал, что Арбитражный суд является «важным звеном региональной судебной системы», внося значительный вклад »в обеспечение легитимности и прозрачности» работы бизнес-сообщества, а также «стабильности и предсказуемости качества бизнеса-климата». Глава региона выразил уверенность, что ведомство продолжит «славные традиции, начатые предшественниками в далёком 1992 году».
Справка ИА REGNUM. Андрей Викторович Топоров родился 14 октября 1975 года в Саратове. Является выпускником Самарского государственного университета (специальность «Юриспруденция»), кандидат юридических наук. В 2005 году начал работать в судебной системе с должности секретаря судебного заседания, затем трудился помощником судьи, помощником председателя Арбитражного суда Саратовской области. В 2009 году стал судьёй, председателем судебного состава Арбитражного суда Саратовской области, затем работал судьёй, председателем судебного состава Арбитражного суда Поволжского округа в Казани.
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