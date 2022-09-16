* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 16 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кешм афганской провинции Бадахшан избили двух девушек за то, что они не носили паранджу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

آرمین Хиджабы

Местные источники сообщают, что инцидент произошёл возле уездной больницы Кешма.

Согласно источникам, эти девушки были избиты боевиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что на них были маски и покрывала.

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Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что женщины и девочки должны носить паранджу, и что маска не считается хиджабом.

Недавно сотрудники бадахшанского департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили нескольких женщин в городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, за то, что они были без паранджи.