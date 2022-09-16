Саратов, 16 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В период с 17 по 19 сентября в Саратовской области погоду будут определять Арктический, а затем Черноморский циклоны. В регионе ожидается теплая погода с грозами и кратковременными дождями, в ночные и утренние часы ухудшение видимости из-за тумана, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осень

В субботу, 17 сентября, возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью температура воздуха составит около +16 градусов, днем — +18…+23 °C.

В воскресенье, 18 сентября, кратковременные дожди с грозой пройдут в дневное время. Ветер сменится на юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха в течение суток составит +7 градусов, максимальная — +26 °C.

В начале недели, 19 сентября, днем воздух прогреется до +29 градусов, по ночам ожидается около +20 °C. Также вероятны грозы и дожди, в отдельных районах сильные. Ветер юго-восточный до 11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в школах, детских садах и организациях дополнительного образования Саратовской области начали включать отопление. Полностью обеспечить теплом все объекты социальной сферы планируют к 15 октября.

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