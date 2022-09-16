Москва, , 13:46 — REGNUM Нынешнее решение Банка России о снижении ключевой ставки с 8% годовых всего до 7,5% годовых объясняется аккуратностью действий регулятора, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Центральный банк довольно резко снизил начиная с 18% ключевую ставку и, очевидно, сейчас, когда уже пределы для снижения не такие большие, как при 18%, то они уже идут на ощупь для того, чтобы нащупать дно возможного снижения для того, чтобы поддержать экономику в нормальном состоянии», — сказал Аксаков.

Депутат напомнил, что призывал снизить ставку на 1%, но понимал, что регулятор будет снижать ставку аккуратно, для того чтобы не перепрыгнуть через значение, которое требуется для нормального функционирования экономики.

«Если перегнуть палку и слишком резко снизить, и спровоцировать инфляционный рост, то может быть обратный эффект. Я с пониманием отношусь, хотя мне хотелось бы более решительного снижения ключевой ставки», — заключил Аксаков.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых