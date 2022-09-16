Москва, 16 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Нынешнее решение Банка России о снижении ключевой ставки с 8% годовых всего до 7,5% годовых объясняется аккуратностью действий регулятора, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Центральный банк довольно резко снизил, начиная с 18%, ключевую ставку и, очевидно, сейчас, когда уже пределы для снижения не такие большие, как при 18%, то они уже идут на ощупь для того, чтобы нащупать дно возможного снижения для того, чтобы поддержать экономику в нормальном состоянии», — сказал Аксаков.

Депутат напомнил, что призывал снизить ставку на 1%, но понимал, что регулятор будет снижать ставку аккуратно, для того чтобы не перепрыгнуть через значение, которое требуется для нормального функционирования экономики.

«Если перегнуть палку и слишком резко снизить, и спровоцировать инфляционный рост, то может быть обратный эффект. Я с пониманием отношусь, хотя мне хотелось бы более решительного снижения ключевой ставки», — заключил Аксаков.