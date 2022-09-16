Москва, , 13:46 — REGNUM Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых, передаёт пресс-служба ЦБ РФ 16 сентября.

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«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле», — сообщили в пресс-службе.

В то же время внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, уточняет регулятор.

«На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — указано в сообщении.