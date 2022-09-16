Таллин, , 13:45 — REGNUM

Инфляция

В Эстонии крупные производители продуктов питания планируют с октября 2022 года начать повышение цен на свою продукцию для торговых сетей. Об этом сообщил местный портал stolitsa. ee.

Свое решение они аргументировали необходимостью компенсировать резко выросшие расходы из-за цен на энергоносители. По заявлениям предприятий, повышение составит минимум 20%.

Сообщается, что мясокомбинат Rakvere и птицефабрика Tallegg — самые крупные пищевые производители страны, и из-за резкого скачка цен на электричество были вынуждены сокращать его потребление, а также урезать портфель ассортимента, так как счета за электричество по сравнению с 2021 годом увеличились в четыре раза.

«Самые большие скачки цен на электричество будут в октябре и ноябре 2022 года. С начала октября курятина может подорожать на 20% и выше от той цены, что мы сейчас видим на полках. Со свининой аналогичная ситуация — с начала или середины октября ее стоимость поднимется где-то на 20% и выше», — сказала коммерческий директор мясокомбината HKScan Кристина Мустонен.

Торговые сети Эстонии также заявили, что будут вынуждены увеличить свои цены для покупателей из-за повышения закупочных цен у производителей продуктов питания.