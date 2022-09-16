Херсон, Бывш. УССР, , 13:44 — REGNUM В Херсоне в результате ракетного удара жертв среди членов областного правительства нет. Об этом 16 сентября сообщили в администрации региона.

HIMARS Defense. gov

«Администрация Херсонской области сообщает, что среди членов правительства жертв нет», — сказано в информации.

Уточняется, что большинство пострадавших — это мирные жители, которые проходили мимо.

«Врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев руководил эвакуаций и вышел из здания в числе последних. Мужчины прикрывали собой женщин от осколков во время удара и помогали при эвакуации», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону с применением РСЗО HIMARS.