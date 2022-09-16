Стокгольм, , 13:49 — REGNUM После того, как лидер Центристов Анни Лёф заявила о том, что она в скором времени уйдет со своего поста, редакция газеты DN и новостная служба TT назвали имена главных претендентов на вакантное место.

Стокгольм. Швеция

Как пишут журналисты, заменить Лёф могут бывший высокопоставленный член партии Эмиль Щеллстрем, нынешний официальный представитель Центристов по вопросам экономики и политики Мартин Одал или генеральный директор Конфедерации фермеров Анна-Карин Хатт.

Отмечается, что наибольшие шансы есть у Щеллстрем.

Политический обозреватель газеты SvD Хенрик Торехаммар пишет, что наиболее частым именем также является Эмиль Щеллстрем.

«Для него идеально будет вернуться в такой ситуации, когда Центристы не находятся в правительстве с Социал-демократами, но где он может построить что-то новое», — говорится в его статье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции Центристы снова могут перейти в правый блок — SVT