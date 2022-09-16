Стокгольм, 16 сентября 2022, 13:49 — REGNUM После того, как лидер Центристов Анни Лёф заявила о том, что она в скором времени уйдет со своего поста, редакция газеты DN и новостная служба TT назвали имена главных претендентов на вакантное место.
Как пишут журналисты, заменить Лёф могут бывший высокопоставленный член партии Эмиль Щеллстрем, нынешний официальный представитель Центристов по вопросам экономики и политики Мартин Одал или генеральный директор Конфедерации фермеров Анна-Карин Хатт.
Отмечается, что наибольшие шансы есть у Щеллстрем.
Политический обозреватель газеты SvD Хенрик Торехаммар пишет, что наиболее частым именем также является Эмиль Щеллстрем.
«Для него идеально будет вернуться в такой ситуации, когда Центристы не находятся в правительстве с Социал-демократами, но где он может построить что-то новое», — говорится в его статье.
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