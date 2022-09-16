Стокгольм, 16 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. После того, как лидер ЦентристовАнни Лёф заявила о том, что она в скором времени уйдет со своего поста, редакция газеты DN и новостная служба TT назвали имена главных претендентов на вакантное место.

Стокгольм. Швеция

Как пишут журналисты, заменить Лёф могут бывший высокопоставленный член партииЭмиль Щеллстрем, нынешний официальный представитель Центристов по вопросам экономики и политикиМартин Одал или генеральный директор Конфедерации фермеровАнна-Карин Хатт.

Отмечается, что наибольшие шансы есть у Щеллстрем.

Политический обозреватель газеты SvDХенрик Торехаммар пишет, что наиболее частым именем также является Эмиль Щеллстрем.

«Для него идеально будет вернуться в такой ситуации, когда Центристы не находятся в правительстве с Социал-демократами, но где он может построить что-то новое», — говорится в его статье.