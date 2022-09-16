Владимир, 16 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность избранного губернатора Владимирской области Александра Авдеева состоялась 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://avo.ru Алеександр Авдеев

Инаугурация прошла в здании Владимирской государственной филармонии. Трансляцию церемонии в режиме реального времени можно было увидеть на официальном сайте администрации Владимирской области.

Александр Авдеев произнёс слова присяги и официально стал главой региона. Удостоверение губернатора ему вручил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области. Роман Кавинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Авдеев получил одобрение 83,68% избирателей, на выборах с 9 по 11 сентября за него проголосовали 265 125 жителей региона.