Новая Каховка, Бывш. УССР, 16 сентября 2022, 13:43 — REGNUM Киевские боевики открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватили системы ПВО, сообщает 16 сентября пресс-служба городской администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки лишились пяти беспилотников. Дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.
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