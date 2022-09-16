Новая Каховка, Украина, 16 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Киевские боевики открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватили системы ПВО, сообщает 16 сентября пресс-служба городской администрации.

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«В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: 10 воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки лишились пяти беспилотников. Дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.

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