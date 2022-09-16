Стокгольм, 16 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Если послевыборный анализ покажет, что именно сотрудничество с Социал-демократами привело к тому, что Центристы потеряли так много избирателей на прошедших выборах в риксдаг Швеции, очень вероятно, что руководство партии снова решит перейти в правый блок. Об этом в эфире телеканала SVT рассказал политический обозревательАндреас Обринк.

Швеция

«Вполне вероятно, что они могут допустить сотрудничество со старыми товарищами по альянсу за Швецию. Тогда мы посмотрим, есть ли у них роль, которую они могут играть [в правом блоке]», — отметил Обринк.

В то же время в правом блоке присутствуют Шведские демократы, самая крупная консервативная партия.

«Они от них сильно дистанцировались и, наверное, так просто это отыграть не получиться, даже если вы меняете партийных лидеров», — отметил журналист.