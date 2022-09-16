Вашингтон, 16 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Сенат США имеет право не публиковать полностью свой доклад, в котором детально описываются процедуры задержания и допросов, используемые в ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года, соответствующее решение 15 сентября принял один из судов страны. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джина Хаспел. ЦРУ

Получения доступа к докладу добивался журналист Шон Масгрейв, мотивируя такую возможность прописанными в американском законодательстве положениями.

Так, в США существует Закон о свободе информации. Конгресс не подпадает под его действие, и в 2016 году Апелляционный суд США по округу Колумбия постановил, что отчет является отчетом Конгресса. Масгрейв очередным иском пытался обойти это ограничение.

Право доступа по общему праву, которого добивался Масгрейв, определяется в окружном округе Колумбия на основе проверки, состоящего из двух частей, который требует определения того, что документ является общедоступным документом, а затем уравновешивает интерес правительства в сохранении секретности документа против интереса общественности в раскрытии.

Окружной судья округа Колумбия Берил Хауэлл постановила, что отчет «не квалифицируется как публичный документ, подпадающий под действие общего права на публичный доступ», поскольку, хотя он был частью расследования комитета, он был направлен на сбор информации и не содержал рекомендаций или является законодательной инициативой. Поэтому, по ее словам, он подпадает под защиту пункта о выступлениях и дебатах 1-й поправки, защищающего слова законодателей при разработке законодательства.

Интерес правительств в сохранении информации в секрете перевешивает общественный интерес, отметил Хауэлл.

«Доклад содержит строго засекреченную информацию о политике и процедурах ЦРУ в отношении содержания под стражей и допросов, которые в случае освобождения поставят под угрозу национальную безопасность, что намного перевешивает интерес общественности к раскрытию информации», — указал Хауэлл, закрывая дело.

Адвокат Масгрейва Кел Маккланахан заявил, что они планируют обжаловать это решение.