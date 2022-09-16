Бишкек, , 14:31 — REGNUM В ходе вооружённого противостояния на границе Киргизии и Таджикистана уже начали применять артиллерию и реактивные системы залпового огня, что является крайне плохим признаком. Об этом 16 сентября пишет казахский политолог Марат Шибутов в своём телеграм-канале.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эксперта, использование тяжёлого вооружения может спровоцировать резкое ухудшение ситуации.

«Это значит, что в случае чего, переход от приграничного вооруженного конфликта до полноценной войны будет очень и очень быстрым», — пояснил он.

Также Марат Шибутов обратил внимание на то, что регулярные конфликты Киргизии и Таджикистана внутри Организации Договора о коллективной безопасности весьма схожи с конфликтами Греции и Турции внутри НАТО.

ИА REGNUM напоминает, столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в 6 утра по местному времени. По некоторым данным, Таджикистан задействовал РСЗО «Град», танки и БТР. Стороны обвиняют друг друга в вооруженной агрессии.

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