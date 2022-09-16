Москва, , 13:41 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и защиты территориальной целостности России, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

К экстремистским материалам предлагается отнести предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Корреспондирующие изменения вносятся в КоАП. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам предлагается установить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.

Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — отметил Пискарёв.

Он убежден, что распространение подобных материалов как нарушающих российское законодательство должно пресекаться.