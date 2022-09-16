Барнаул, 16 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Инициативу российского правительства об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов готов поддержать «двумя руками». Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Наталия Николаева ИА REGNUM На участке земли

«Для России проблема невостребованных земель сельхозназначения очень актуальна. По разным оценкам брошенной своими хозяевами земли сельхозназначения в нашей стране от 13 до 19 млн. га. Такая земля, если ее не использовать, очень быстро зарастает сорной травой, а через некоторое время и древостоем — так что вернуть ее в сельхозоборот без вложения серьезных средств лет через пять уже очень проблематично.

Актуальна проблема невостребованной земли и для Алтайского края — и это притом, что практически вся остальная земля сельхозназначения в крае используется и даже ощущается ее нехватка. Поэтому упрощение порядка изъятия невостребованной земли сельхозназначения, предложенное правительством, жизненно необходимо сельхозпроизводителям и государству в целом, в том числе в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности страны, и я внесённый в Госдуму законопроект поддерживаю».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель был внесен в Госдуму российским правительством 15 сентября 2022 года. Реализация норм увеличит площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения, поскольку в переходный период земельные участки будут вовлечены в оборот, отмечают авторы.

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