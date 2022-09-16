Самарканд, Узбекистан, , 13:47 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится глобальной, и этот момент нельзя упускать. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на саммите ШОС.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что внимательно наблюдал за тем, как ШОС боролась за региональное лидерство. Наступил момент, когда и работа организации, и события в мире привели к тому, что мир уже не будет прежним. К ШОС обращены взгляды всего прогрессивного человечества.

«ШОС превращается из региональной организации в глобальную», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что сейчас самое важное — не упустить этот момент. Нужно дать шанс государствам найти альтернативу Западу. В таких условиях ШОС может стать глобальной организацией и решать глобальные проблемы мироустройства.

«Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить», — подчеркнул белорусский президент.

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