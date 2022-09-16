Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится глобальной, и этот момент нельзя упускать. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на саммите ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что внимательно наблюдал за тем, как ШОС боролась за региональное лидерство. Наступил момент, когда и работа организации, и события в мире привели к тому, что мир уже не будет прежним. К ШОС обращены взгляды всего прогрессивного человечества.

«ШОС превращается из региональной организации в глобальную», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что сейчас самое важное — не упустить этот момент. Нужно дать шанс государствам найти альтернативу Западу. В таких условиях ШОС может стать глобальной организацией и решать глобальные проблемы мироустройства.

«Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить», — подчеркнул белорусский президент.

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