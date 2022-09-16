Кируна, Швеция, 16 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Кируне (север Швеции) пришлось временно закрыть школу Nya Raketskolan. Это произошло по причине переутомления учителей, которые истощены физически и морально. Пострадали более 200 учеников и около десяти сотрудников, пишет газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По данным муниципальных властей, приостановка деятельности школы связана с нехваткой кадров и обученных учителей.

«Существует серьезная нехватка кадров, что сказывается на здоровье учителей. Персонал очень истощен. Люди не ходят в туалет, чтобы успевать все сделать работать», — заявила представитель муниципалитетаКарина Лидберг, которая приняла решение отменить занятия.

Как пишет газета Aftonbladet, занятия были прекращены с 16 сентября до дальнейшего уведомления.