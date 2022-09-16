Таллин, 16 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум.

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Жители Эстонии активно пользуются интернетом, сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственное исследование.

Из исследования по использованию инфотехнологий домохозяйствами, прошедшего во втором квартале 2022 года, следует, что домашнее интернет-соединение имеет 92,4% домохозяйств Эстонии. «Это на 2% больше, чем в 2021 году», — заявила аналитик департамента Эпп Реммелг.

Более половины интернет-пользователей используют телевизоры Smart TV, имеющие интернет-подключение. Двое из пяти используют управляемую с помощью интернета бытовую технику, например, термостаты, осветительные приборы, камеры наблюдения, сигнализации или подключенные к интернету бытовые приборы, такие как робот-газонокосилки или пылесосы.

По-прежнему почти все (99%) молодые люди и люди раннего среднего возраста до 44 лет пользуются интернетом. Начиная с возрастной группы 45 лет количество интернет-пользователей уменьшается, среди 55–64-летних интернетом пользуется 85% людей, а среди людей пенсионного возраста (65–74-летние) — 69%.

«Однако, стоит отметить, что если в начале коронавирусной пандемии количество пользователей интернета среди пожилых людей выросло на целых 17%, то в этом году лишь на 5%», — добавила Реммелг.

Больше всего интернетом пользуются для чтения электронных писем (91%) и получения банковских услуг (91%), а также для поиска информации (86%) и чтения веб-изданий (87%). «В сравнении с прошлым годом больше всего скачивали официальные документов, что напрямую связано с необходимостью скачивания COVID-сертификата и справки о вакцинации, их скачивали целых 74% интернет-пользователей», — объяснила Реммелг.

Ввиду отмены коронавирусных ограничений число э-покупателей несколько уменьшилось. Сократилось количество покупок из эстонских интернет-магазинов, в то время как покупки из интернет-магазинов других стран Европы выросли на 5%. «Если в 2021 году среди пользующихся услугой э-торговли людей товары для дома покупал каждый третий, то в этом году лишь каждый четвертый», — рассказала Реммелг.