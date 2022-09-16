Москва, , 13:38 — REGNUM Российские следователи расследуют обстрелы Кировского района Донецка, в результате которых пострадали два мирных жителя. Как сообщили в Следственном комитете РФ 16 сентября, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что военнослужащие 68 отдельной егерской бригады ВСУ вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения обстреляли из артиллерийского вооружения калибра 152 мм Кировский район Донецка. В результате этого обстрела ранения различной степени тяжести причинены двум мирным гражданам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Следователи СК России продолжают фиксировать последствия обстрелов Кировского района Донецка.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала суток 16 сентября ВСУ несколько раз открывали огонь по Кировскому району Донецка. Так, было зафиксировано как минимум семь обстрелов, которые велись с применением снарядов калибра 152 мм и 155 мм.