Луганск, 16 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В результате полученных во время взрыва в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) также погибла заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко. Об этом 16 сентября сообщает телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова «WarGonzo» со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«В результате взрыва в генпрокуратуре ЛНР также от полученных ранений скончалась заместитель руководителя ведомства Екатерина Стегленко», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что самодельное взрывное устройство в задании Генпрокуратуры ЛНР, скорее всего, привели в действие ещё в ходе совещания руководящего состава.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР уничтожили свыше 4,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин ВСУ.