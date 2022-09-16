Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Бывший начальник Полиции Швеции Карин Гётблад в одном из регионов, которая теперь является начальником национального оперативного управления полиции Швеции, отмечает, что среди детей и подростков все чаще происходят случаи вовлечения в криминальную среду. В интервью телеканалу SVT от 16 сентября она отметила, что случаи вовлечения детей в ОПГ учащаются и среди несовершеннолетних из благополучных семей.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она отмечает, что спокойнее было там, где муниципалитеты и другие акторы на рынке труда нанимали молодых людей на летнюю подработку и другие общественные мероприятия. Но там, где было много перестрелок, полиция не успела заниматься превентивной работой.

«К сожалению, мы встречали девятилетних детей, которые ехали в такси с пистолетом «Глок» в сумке», — рассказала Гётблад.

Полицейский отметила, что все больше подросток используют ролевую модель бандитского мачо, чтобы преуспеть в жизни.