Москва, 16 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Центральный банк России 16 сентября снизил ключевую ставку до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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До снижения размер ключевой ставки составлял 8% годовых.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты прогнозировали изменения. По их оценкам, к концу года размер ставки может уменьшиться до 6,5-7%.