Таллин, , 13:36 — REGNUM

Компьютер FirmBee

Трансплантологическая база данных в Эстонии, на основании которой делаются сложные операции, технологически устарела. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Нынешняя система была создана около 20 лет назад в рамках докторской работы. По словам директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета Вирге Палль, поставлена цель пересмотреть базу данных и привести ее в соответствие с современными требованиями.

К недостаткам нынешней системы отнесены разорванность базы данных клиник друг от друга и невозможность отслеживать медицинские показатели пациентов в режиме реального времени. Кроме тотго, все данные приходится вводить в базу вручную.

«Следует постепенно двигаться к тому, чтобы эта база данных общалась с информационными базами клиники, а в дальнейшем и с базами данных других больниц», — сообщила Палль.

Обновление Всеэстонской инфосистемы по пересадке органов финансирует Фонд развития Клиники Тартуского университета.