Астрахань, , 13:35 — REGNUM Индия заинтересована в партнёрстве с Астраханской областью в части развития грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Астраханской области 16 сентября.

Порт Оля. Астраханская область Liman.astrobl.ru

Вопрос обсуждался в ходе поездки в Индию министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Ильи Волынского, который встретился с руководителем департамента министерства коммерции и промышленности страны. Стороны обсудили увеличение грузопотока индийских товаров по транспортному коридору «Север-Юг». В числе рассмотренных вопросов также — возможность получения индийскими компаниями статуса резидентов особой экономической зоны «Лотос» и портовой зоны в Астраханской области.

На данный момент заинтересованность в сотрудничестве выразили компания VVDN Technologies (разработка и производство электроники), а также FIEO — Федерация индийских экспортных организаций (ведущая организация по продвижению торговли в Индии, созданная правительством Индии в 1965 году), которая готова стать партнёром по перевозке грузов в рамках МТК «Север-Юг».

Также достигнута договорённость о помощи «Сбербанка» индийским компаниям и логистическим компаниям по финансовым сделкам при создании производств в ОЭЗ «Лотос» в рамках перевозок по МТК «Север-Юг».