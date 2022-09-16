Красноярск, 16 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Телефонные мошенники в Красноярске случайно позвонили в пресс-службу полиции. Задержан курьер-аферист. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Задержанный — житель Красноярска. Он выполнял функцию курьера в схеме телефонного мошенничества.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отделение по связям со СМИ МУ МВД России «Красноярское» позвонила неизвестная. Она представилась сотруднице пресс-службы внучкой и заявила, что стала виновницей ДТП. Злоумышленница попросила денег, «чтобы избежать уголовной ответственности».

Поняв, что разговаривает с мошенницей, капитан внутренней службы попросила коллегу срочно сообщить о сомнительном звонке в отдел уголовного розыска. Общаясь с аферистами, сотрудница полиции им подыграла. После «внучки» трубку взял псевдоследователь. Собеседники договорились о передаче 300 тысяч рублей.

По указанному адресу за деньгами приехал 19-летний курьер. Его уже ждали оперативные сотрудники. Молодой человек задержан, он во всём признался.

Выяснилось, что в этот день курьер уже посетил двух красноярок — 94-летнюю и 85-летнюю. Пенсионерки передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги юноша перевёл соучастникам, оставив себе небольшую часть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Задержанный заключён под стражу.

Добавим, по данным прокуратуры Красноярского края, с начала 2022 года жертвами интернет-мошенников стали более 5,2 тыс. жителей региона. Причинённый ущерб превысил 953 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 922 преступления, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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