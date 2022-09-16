Самара, 16 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Самарской области в августе 2022 года составил 101% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 16 сентября сообщил глава регионаДмитрий Азаров на встрече с заместителем председателя регионального парламентаМариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым.

Lada.ru Продукция концерна «АвтоВАЗ»

«У нас в апреле-мае было падение индекса промышленного производства около 20% в сравнении с прошлым годом. Но мы мобилизовались, перестроили свое взаимодействие с промышленными предприятиями и в период распространения коронавирусной инфекции, и сейчас. Можно сказать, что санкционные удары экономика региона выдержала. В августе мы уже вышли на показатель индекса промышленного производства 101% — по отношении к августу прошлого года», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона выразил уверенность в том, что второе полугодие будет заметно лучше. Он напомнил, что экономика области напрямую зависит от развития АвтоВАЗа и всей автомобильной промышленности.

«В планах АвтоВАЗа на второе полугодие выпустить 137 тысяч автомобилей — это на 15% больше, чем во втором полугодии прошлого года. И программа будущего — выпуск 500 тысяч автомобилей, столько АвтоВАЗ давно не делал. Все это вселяет в нас определенную уверенность», — сообщил он.

Он напомнил, что руководство региона находится в постоянном контакте с руководством предприятия, помогает в продвижении идей, проектов на федеральном уровне.

«Очень надеюсь, что этот непростой период мы пройдем достойно. Мы смогли адаптироваться к нынешним условиям, потому рассчитываю, что все намеченное мы выполним, изыскивая дополнительные средства на решение социальных вопросов», — отметил Азаров, подчеркнув, что несмотря на сложности ни одна программа не была закрыта, ни один проект не был приостановлен, а темы строительства объектов ускоряются.

Он напомнил, что в 2008 году была обратная ситуация: бюджеты сокращались, а программы замораживались.

«Сейчас мы испытываем несопоставимый удар по экономике, но держим его и движемся вперед», — заявил он.