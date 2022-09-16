Чебоксары, 16 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках проходящих чемпионатов России по шахматам впервые разыграют гран-при по шахбоксу. Данный вид спорта представляет собой комбинацию шахмат и бокса в чередующихся раундах. Об этом ИА REGNUM сообщили в минцифры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Состязания по шахбоксу состоятся 17 сентября в Чебоксарах в спортивной школе имени олимпийского чемпиона по боксу Валериана Соколова. Борьбу на перчатках и за шахматной доской будет вести пять человек: член национальной сборной, обладатель Кубка федерации шахбокса России Илсур Исхаков (Башкирия), чемпион Стамбула по шахбоксу Варол Айберк (Турция), Пайрав Алиназаров (Таджикистан), Олег Шатков (Санкт-Петербург), Дмитрий Прокопьев (Чувашия).

Напомним, что шахбокс — это гибридный вид спорта, комбинация шахмат (быстрые шахматы) и бокса в чередующихся 11 раундах. Одержать победу в матче можно нокаутом (в том числе техническим), шахматным матом, сдачей боя или просрочкой шахматного времени.

Как сообщало ИА REGNUM , 10 сентября в Чебоксарах начались суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Они завершатся 22 сентября. 17 сентября состоятся сеансы одновременной игры в семи городах республики.