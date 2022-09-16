Сеул, , 13:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 16 сентября с губернатором американского штата Мэриленд Ларри Хоганом, с которым обсудил принятый в США «Акт снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе встречи, прошедшей в офисе южнокорейского лидера, Юн Сок Ёль попросил представителя США оказать активную поддержку предприятиям Южной Кореи, выразив надежду на то, что южнокорейские автопроизводители смогу получать те же льготы, что и американские компании.

В свою очередь губернатор штата Мэриленд пообещал сделать всё возможное, чтобы южнокорейский бизнес не подвергся негативному влиянию документа, а также акцентировал внимание на том, что компании из Южной Кореи вносят большой вклад в создание рабочих мест в США и экономическое развитие страны.

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