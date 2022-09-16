Бишкек, , 15:10 — REGNUM Из приграничных сел Киргизии продолжается эвакуация местных жителей. Сообщения о позициях Бишкека и Душанбе по конфликту пока нет — президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон находятся на саммите ШОС в Самарканде. Об этом ИА REGNUM 16 сентября рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Киргизия (сс) Thomas Depenbusch (Depi)

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Напомним, конфликт с применением огнестрельного оружия на границе Киргизии и Таджикистана начался утром 16 сентября. Сообщается, что в конфликте задействованы танки, БТР и РСЗО «Град».

Сариев сообщил, что практически по всему периметру границы обстановка напряженная.

«Но называть это войной было бы не совсем правильно. На нас напали, мы защищаемся. Таджикистан применяет артиллерию и минометы. Есть раненые, по официальным данным их около 30 человек. По погибшим — будем ждать официальное сообщение, равно как и заявлений Бишкека. Президент Киргизии Садыр Жапаров сейчас находится в Узбекистане на саммите ШОС. Эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов Баткенской области продолжается», — сказал эксперт.

Сариев отметил, что, по данным погранслужбы Киргизии, Таджикистан совершил акт агрессии. И поэтому, как они считают, Душанбе может отказаться от переговоров.

«Уничтожены две заставы, Таджикистан захватил киргизское село Достук и школу. На здании учебного заведения военнослужащие повесили флаг Таджикистана. Таджикистан продолжает обстрелы населенных пунктов», — сообщил он.

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