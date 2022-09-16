Южно-Сахалинск, , 13:32 — REGNUM В предстоящие выходные дни и начале рабочей недели на Сахалине и Курилах будет дождливо. Непогоду в островной регион принесёт из Хабаровского края глубокий циклон, сообщили в областном УГМС.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Дожди начнутся в северных и центральных районах Сахалина в субботу 17 сентября. К вечеру осадки дойдут и до юга области. Температура воздуха ночью не превысит +9 градусов, а днём — +14.

В воскресенье дожди разной интенсивности продолжатся.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, циклон углубится в Охотское море, но продолжит влиять на погоду на Сахалине. В регионе усилится ветер.

К четвергу 22 августа погода стабилизируется, но температурный фон понизится на 3-4 градуса.

На север Курильских островов дожди придут в субботу 17 сентября. В воскресенье и первые дни рабочей недели ожидаются сильные осадки и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с влиянием активного циклона (бывшего тайфуна MUIFA) ночью и днем 17 сентября пройдут сильные дожди. Оперативные службы готовятся к очередной непогоде и предупреждают о мерах предосторожности — объявлено штормовое предупреждение.