Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге решением суда заключили под стражу молодую уроженку Краснодарского края Алану А., которая совратила школьницу на съемной квартире, сообщили 16 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города на Неве.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

По данным агентства «Оперативное прикрытие», совращение малолетней происходило в съемной квартире на улице Политрука Пасечника в Красносельском районе Петербурга с июля по сентябрь текущего года.

После задержания 18-летней подозреваемой было предъявлено обвинение по части 2 статьи 134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). После чего следствие вышло в суд с ходатайством о заключении совершеннолетней обвиняемой под стражу.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав стражу по 14 ноября», — добавили в ОПС.

Отметим, что в случае, если вина девушки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.