Лондон, , 13:28 — REGNUM Британский режиссёр Пол Гринграсс («Превосходство Борна») собирается снять экранизацию новой книги Стивена Кинга «Сказка». Об этом сообщает издание Deadline.

Стивен Кинг pinguino kolb

««Сказка» — гениальное произведение. Классическая приключенческая история, но в то же время тревожащая современная аллегория», — заявил режиссёр. Отмечается, что Гринграсс не только займётся постановкой ленты, но и выступит одним из продюсеров.

Напомним, «Сказка» рассказывает о подростке, который с помощью таинственной кассеты оказывается в волшебном мире. Когда выйдет экранизация романа, не уточняется.

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