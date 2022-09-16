Лондон, 16 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Британский режиссёр Пол Гринграсс («Превосходство Борна») собирается снять экранизацию новой книги Стивена Кинга «Сказка». Об этом сообщает издание Deadline.

pinguino kolb Стивен Кинг

««Сказка» — гениальное произведение. Классическая приключенческая история, но в то же время тревожащая современная аллегория», — заявил режиссёр. Отмечается, что Гринграсс не только займётся постановкой ленты, но и выступит одним из продюсеров.

Напомним, «Сказка» рассказывает о подростке, который с помощью таинственной кассеты оказывается в волшебном мире. Когда выйдет экранизация романа, не уточняется.