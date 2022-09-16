Душанбе, 16 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Душанбе выступает за решение пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и непреклонно стоит на этой позиции. Об этом сообщает 16 сентября пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

Киргизская сторона, говорится в заявлении, пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта, но реальных оснований для этих обвинений нет. Так, в киргизских СМИ распространяются провокационные сведения о якобы таджикских бородатых бойцах в чёрной форме.

«А вот спецподразделения используют киргизские военные, и это доказанный факт», — подчеркнули в ведомстве.

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