Бишкек, , 13:25 — REGNUM О прекращении огня на киргизско-таджикиской границе с 16:00 (13:00 мск) договорились главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Об этом 16 сентября сообщает пресс-службы киргизского ГКНБ.

Прекращение огня Clover Autrey

«Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель председателя госкомитета национальной безопасности Киргизии Артур Медетбеков рассказал, что в ответ на предложение мирных переговоров Таджикистан обстрелял населённые пункты и гражданские объекты на территории Киргизии.