Таллин, 16 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что водород может стать спасательным кругом для экономики Евросоюза, вызвало разочарование у экспертов. Об этом сообщил соучредитель и председатель правления эстонской энергетической компании Fermi Energia Калев Каллеметс.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

«Европа, безусловно, очень нуждается в крупномасштабном производстве и использовании безуглеродного водорода, чтобы избавиться от импорта ископаемого топлива, но если это делать с ложными представлениями, наивностью и некомпетентностью, то результатом станет разочарование», — отметил он.

По его мнению, надежда на то, что водород сбалансирует нестабильность выработки электричества в возобновляемой энергетике, наивна и противоречит законам физики по двум простым причинам. Это расточительно, а значит, дорого, и, во-вторых, объемы, которые необходимо сохранять, чрезвычайно велики.

К настоящему моменту очевидно, что для использования водорода в транспорте, будь то легковые автомобили, грузовики или автобусы, нет реального рынка, считает эксперт.

«Наивно надеяться, что существующие газовые трубопроводы можно будет в значительной степени использовать для транспортировки водорода. В Эстонии был проведен соответствующий анализ, который показал, что допустимое содержание водорода в трубопроводах для природного газа составляет не более 5%. Это ничтожное количество», — сообщил Каллеметс.

Он также напомнил, что взрывы водорода являются довольно обычными промышленными авариями, а для эксплуатации работающего на водороде оборудования требуется слишком большое количество энергии.

«Любому умеющему считать человеку очевидно, что идея с водородом просто не сработает. Также нет никаких практических доказательств того, что это работает где-либо», — заключил Каллеметс.

Еврокомиссия приняла решение создать Европейский водородный банк с капиталом в три миллиарда евро, чтобы к 2030 году в ЕС ежегодно производилось десять миллионов тонн водорода из возобновляемых источников.