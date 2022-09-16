Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Поскольку напряженность в отношениях с Россией достигает уровня, невиданного со времён холодной войны, командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), возможно, потребуется обнаруживать и противодействовать растущему числу воздушных вторжений. Одним из способов укрепления возможностей NORAD является приглашение Дании и Гренландии в объединённую систему аэрокосмической обороны США и Канады. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает интернет-журнал Breaking Defense.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи Майкл Бонерт и Скотт Савиц отмечают, что хоть NORAD, созданный в 1958 году, и охватывает всю территорию всей Северной Америки, его командование состоит исключительно из вооружённых сил США и Канады. Кратчайший воздушный маршрут с территории России, Китая или Северной Кореи в Северную Америку проходит через арктические и субарктические районы, эти более прямые северные маршруты всегда были особенно важны для NORAD. Гренландия имеет немаловажное значение для безопасности США, поскольку российским кораблям и подводным лодкам, входящим в Северную Атлантику, необходимо пройти через проход Гренландия — Исландия — Великобритания, естественный контрольный пункт для их обнаружения и отслеживания.

Они утверждают, что с военной точки зрения Гренландия доминирует на северо-восточных подступах к континенту. Страны NORAD давно признали важность Гренландии, где находится авиабаза США в Туле, а также различные более мелкие объекты и радары. Кроме того, вооруженные силы Дании, США и Канады наряду с другими союзниками по НАТО регулярно проводят совместные учения во всех трех странах в североамериканской Арктике.

В статье также указано, что на международном уровне интеграция ключевого союзника может сигнализировать миру о решимости США соблюдать свои договорные союзы, а также о намерении США и НАТО быть лидерами в будущем Арктики.

Положительным моментом в пользу присоединения Дании и Гренландии Бонерт и Савиц называют недавно урегулированный пограничный спор между Оттавой и Копенгагеном.

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Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, короткий период восстановления отношений между Москвой и США подошел к концу. Специальная военная операция и глобальное потепление могут превратить Аляску в форпост Соединённых Штатов для борьбы с Москвой в Арктике. Американский штат вновь подвергается милитаризации.

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