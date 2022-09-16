Бишкек, , 13:24 — REGNUM Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе двух республик. Об этом 16 сентября сообщила пограничная служба Киргизии.

Отмечается, что главы специальных служб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились прекратить огонь на границе с 16:00 местного времени (13:00 мск).

Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. В Бишкеке сообщили о 42 пострадавших, в Душанбе — об одном погибшем военном и трёх раненых.

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