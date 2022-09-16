Москва, , 13:24 — REGNUM Российские военные в ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР уничтожили свыше 4,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин ВСУ. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Танки ВСУ Mil.gov.ua

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также нанесён серьёзный урон и парку авиационной военной техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации российские военные уничтожили 293 самолёта, 155 вертолётов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 15 сентября, киевские боевики лишились ещё пяти беспилотников. Дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.