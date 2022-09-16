Молдавия, , 13:21 — REGNUM Коммунистам и социалистам и положено быть в первых рядах борцов против фашизма и внутренних коллаборационистских сил, отметил 16 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя известие о том, что блок коммунистов и социалистов в Молдавии выдвигает вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы:

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помните народные фронты в Европе накануне Второй мировой воны? Их действия не смогли её предотвратить, но сыграли важную роль в деле формирования широкой Антигитлеровской коалиции, в формировании в Европе и США высокого уровня симпатий к СССР и поддержки нашей страны в качестве основной силы в борьбе с гитлеровской Германией.

И на чьей стороне были тогда русские белогвардейцы и монархисты, тоже, думаю, все помнят. В том числе — и их сегодняшние последователи, стоящие на патриотических позициях, хотя и не любят об этом вспоминать. Ка бы то ни было, формирование широкого антифашистского Народного фронта в нашей стране, в задачи которого войдёт борьба и с внутренними прозападными и, соответственно, профашистскими силами, — это насущнейшая задача».

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по мнению депутата БКС Василия Боля, кабмин лишился доверия народа.