Кострома, , 13:32 — REGNUM Жители дома №142 на улице Никитской в Костроме уведомили администрацию города о проведении пикета и митинга по вопросу длительных отключений горячей воды и начала отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из жительниц дома Вера Семейкина.

Коммунальные раскопки в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы уведомили о пикете 26 сентября в 10.00 на Сусанинской площади и о митинге там же 29 сентября. Мы хотим проинформировать людей о ситуации с концессионным соглашением, заключенным городом с ТГК-2, и выдвинуть свои требования о расторжении этого договора и возрождении муниципальной службы, которая могла бы заняться сетями», — сказала костромичка.

Люди недовольны длительным отсутствием горячей воды и полагают, что начало отопительного сезона в городе будет сорвано. По информации городского управления ЖКХ в настоящее время примерно в 100 домах города более месяца нет ГВС по причине затягивания сроков плановых ремонтов на сетях.

«В нашем доме горячую воду отключили ровно 4 месяца назад — 16 мая. И в такой ситуации оказались десятки домов и сотни жителей города. ТГК-2 раскопали половину города, и задерживают сроки выполнения работ из-за отсутствия трудовых резервов, средств на покупку труб… О каком начале отопительного сезона 19 сентября мы можем говорить в такой ситуации?! Городские власти равнодушны, им на наш любимый город, похоже, начихать. Они посылают нас в прокуратуру, прокуратура — в жилинспекцию, жилинспекция — в городскую администрацию с нашими проблемами. Это замкнутый круг. Мы, костромичи, долго терпели, входили в положение, но больше так продолжаться не может», — высказала своё мнение о ситуации Семейкина.

Напомним, тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По факту каждый год компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ. Ситуация с затягиванием сроков ремонта обсуждалась, в том числе, на заседании областной думы 15 сентября. Депутат Сергей Галичев попросил профильный департамент выйти на областную прокуратуру, чтобы проанализировать деятельность ситуацию с точки зрения Уголовного кодекса. Поможет ли это наладить ситуацию в городе — покажет время.

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