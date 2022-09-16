Кострома, 16 сентября 2022, 13:32 — REGNUM Жители дома №142 на улице Никитской в Костроме уведомили администрацию города о проведении пикета и митинга по вопросу длительных отключений горячей воды и начала отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из жительниц дома Вера Семейкина.
Люди недовольны длительным отсутствием горячей воды и полагают, что начало отопительного сезона в городе будет сорвано. По информации городского управления ЖКХ в настоящее время примерно в 100 домах города более месяца нет ГВС по причине затягивания сроков плановых ремонтов на сетях.
Напомним, тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По факту каждый год компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ. Ситуация с затягиванием сроков ремонта обсуждалась, в том числе, на заседании областной думы 15 сентября. Депутат Сергей Галичев попросил профильный департамент выйти на областную прокуратуру, чтобы проанализировать деятельность ситуацию с точки зрения Уголовного кодекса. Поможет ли это наладить ситуацию в городе — покажет время.
Читайте ранее в этом сюжете: Костромские депутаты требуют привлечь к ответу руководство ТГК-2