Донецк, 16 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:26 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:44 боевики ВСУ обстреляли из Первомайского Кировский район Доенцка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 12:55 киевские каратели обстреляли из Красногоровки Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.