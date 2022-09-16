Белград, , 15:06 — REGNUM Когда речь идет о закупке энергоносителей, Сербия находится в намного более сложном положении, чем Венгрия, так как она не является членом ЕС и не ввела санкции против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 16 сентября в Белграде во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Орбану удалось получить от органов ЕС разрешение принимать российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Сербия, как страна, не являющаяся членом ЕС, с ноября не будет иметь возможности импортировать российскую нефть, которая на 20% дешевле, чем другие доступные сорта», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась ни одной из 36 деклараций о введении санкций против России, и в этом смысле ситуация в Сербии более сложная, чем в Венгрии.

Напомним, что ЕС требует от Белграда согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС и ввести санкции против России.