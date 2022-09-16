Калуга, 16 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Соглашение о создании кластера по производству цветочной продукции подписано в Калуге 16 сентября. Инициатива формирования кластера принадлежит ООО «Цветочный Калужский Холдинг», которая готова выступить в качестве головного предприятия отраслевого объединения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

arrko.ru Цветочная теплица, оборудованная высококачественными технологиями и системами климат-контроля.

В состав производственного комплекса ООО «Цветочный Калужский Холдинг» входит пять теплиц, к 2023 году предприятие планирует выйти на проектную мощность с выручкой 2,5 млрд рублей. На предприятии создано 500 рабочих мест. Ассортимент включает 48 сортов роз, более 40 сортов гербер, 10 сортов хризантем, а также сезонные цветы — тюльпаны, лилии, ирисы и однолетние растения. В компании уверены, что в сложившихся экономических условиях у российского цветочного рынка появились хорошие перспективы для новой волны импортозамещения, а создание кластера позволит развивать отрасль опережающими темпами.

В Калужской области на сегодняшний день действует более десяти промышленных кластеров, которые позволили значительно укрепить промышленный потенциал региона и вывести экономику региона на качественно новый уровень. Кластерный формат открывает большие возможности и для предприятий — прежде всего, это возможность взаимовыгодной кооперации и оптимизация затрат практически по всем параметрам производственной деятельности