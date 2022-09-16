Москва, 16 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки лишились пяти беспилотников. Дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое Херсонской области и Мирное Запорожской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Также, добавили в Минобороны, в районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 сентября, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации на территории б. УССР были поражены семь пунктов управления киевских нацистов.