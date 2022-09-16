Самарканд, Узбекистан, , 13:16 — REGNUM Турция ведёт продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу зерна с территории бывшей УССР. Об этом 16 сентября заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании глав стран ШОС в Самарканде.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы ведём очень продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами и с ООН, чтобы обеспечить вывоз зерна [из б. УССР] по Чёрному морю», — сказал Эрдоган.

По его словам, внимание уделяется тому, чтобы зерно доехало до тех, кто остро в этом нуждается, в основном до стран Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Эрдоган обсудят эффективность реализации зерновой сделки.

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